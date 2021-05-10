تطورات الحالة الصحية للنجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز

تصدر الفنان سمير غانم اليوم الاثنين تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب بحث الكثيرين عن تطورات حالته الصحية وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.





سمير غانم





وتعرض سمير غانم لوعكة صحية هو وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، استلزمت نقلهما إلى المستشفى لخضوعهما إلى الرعاية الطبية والتأكد من تفاصيل مرضهما.





مرض سمير غانم وزوجته





وأصيب النحم سمير غانم هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث أشارت التقارير إلى أن حالتهما الصحية لاتزال حرجة، ولم يتم إزالتهما من اجهزة التنفس.





تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم





من جانبه، أوضح الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة سمير غانم ودلال عبدالعزيز الفنانة دنيا سمير غانم أن أغلب ما ينشر عن الحالة الصحية لهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا غير صحيح.





دعوات جمهور سمير غانم وزوجته





وطالب رضوان وسائل الاعلام التى تتسابق لنشر الأخبار عن الحالة الصحية للنجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز بتحرى الدقة وعدم التسرع فى السبق الصحفى والإعلامى على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.





ما ينشر عن حالة سمير غانم غير صحيح





ونشر الإعلامي رامي رضوان منشور لها على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك" قال فيه: "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح".





الدعاء للنجم سمير غانم





وناشد رضوان جمهور سمير غانم ودلال عبد العزيز بالدعاء لهما قائلاً: "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء" كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم.



