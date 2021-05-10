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بعد قتل الأطفال.. أول تعليق لنتنياهو على الهجمات الصاروخية من غزة

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينتي القدس وسديروت، مؤكدا أن "إسرائيل سترد بقوة كبيرة".

 

وكانت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" أعلنتا عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

 

وبعد إطلاق هذه الصواريخ، فعلت إسرائيل صفارات الإنذار في مدينة القدس، كما تم إلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي ونقل أعضائه إلى منطقة محمية.

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نتنياهو كتائب القسام قطاع غزة

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