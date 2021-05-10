وصول الأهلي والزمالك الي ستاد القاهرة

وصل منذ قليل كل من فريقي الأهلي والزمالك من أجل المباراة التى ستجمع بينهما ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر على لاعبي الفريقين التركيز قبل المواجهة المنتظرة بينهما والتى ستنطلق فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويذكر أن الأهلي فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة بينما الزمالك فى المركز الأول برصيد 44 نقطة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف سجل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد مجدي أفشة.

بينما فاز الزمالك على حساب سموحة ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري المصري بهدفين مقابل هدف سجلهم كل من أشرف بن شرقي وطارق حامد.