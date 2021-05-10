Advertisements

وصول الأهلي والزمالك الي ستاد القاهرة

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

وصل منذ قليل كل من فريقي الأهلي والزمالك من أجل المباراة التى ستجمع بينهما ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وظهر على لاعبي الفريقين التركيز قبل المواجهة المنتظرة بينهما والتى ستنطلق فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

 

ويذكر أن الأهلي فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة بينما الزمالك فى المركز الأول برصيد 44 نقطة.

 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف سجل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد مجدي أفشة.

 

بينما فاز الزمالك على حساب سموحة ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري المصري بهدفين مقابل هدف سجلهم كل من أشرف بن شرقي وطارق حامد.

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

بعد فشل عودة نيمار.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الشرطة وحي المقطم يداهمان كومباوند آب تون كايرو بسبب مخالفات البناء والاجراءات الاحترازية

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ 41 دقيقة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يتخذ قرارًا ناريًا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن غرامة عبد الله السعيد

منذ ساعة و 14 دقيقة

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على استعادة ثنائي الفريق المعار

منذ أقل من ساعة

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
08:08 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

08:05 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

04:30 م

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

06:34 م

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق