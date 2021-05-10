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نور سيد الخلق.. الحلقة 14.. كيف تأهل سيدنا محمد للمعاهدات والسلم؟

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية برنامج "نور سيد الخلق" من إعداد وتقديم زينب سلطان، والذي يعرض في موسمه الأول السيرة النبوية حتى نزول الوحي على سيدنا محمد "عليه الصلاة والسلام" في أسلوب سهل وبسيط على هيئة سؤال وجواب.
وننشر لكم اليوم الحلقة الرابعة عشر بعنوان "كيف تأهل سيدنا محمد للمعاهدات والسلم؟!"
يعرض برنامج نور سيد الخلق في رمضان، يوميا، الساعة التاسعة مساًء عبر بوابة الفجر.

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