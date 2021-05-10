موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري والتشكيل والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك.. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب استاد القاهرة اليوم لمشاهدة المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك في لقاء القمة الذي لا يقبل القسمة على اثنين، جحيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الثلاثة نقاط من أجل ضمان استمرار المنافسة على لقب المسابقة.





مباراة الأهلي والزمالك





ويتساءل الجمهور المحب للفريقين ذات الشعبية الأكبر في إفريقيا والعالم العربي الأهلي والزمالك، عن موعد مباراة القمة المصرية التي ستلعب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





لقاء الأهلي والزمالك





وبحث الجمهور خلال الأيام الماضية على عدة كلمات قبل مواجهة القمة المرتقبة، مثل مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، مباراة الأهلي والزمالك، موعد مباراة الاهلي والزمالك، بث مباشرالأهلي والزمالك، الاهلي والزمالك بث مباشر، الاهلي والزمالك، لمعرفة كل ما يتعلق باللقاء الهام والمرتقب.





وترصد "بوابة الفجر" لمتابعينا الكرام، تفاصيل مباراة القمة التي ستجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، اليوم الاثنين، عبر السطور التالية:





موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري





وتبدأ مواجهة القمة المرتفقبة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الاثنين الموافق الـ10 من مايو 2021، في تمام الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ11:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





موقف الأهلي والزمالك قبل المواجهة النارية





ويلاقي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك اليوم وهو في وصافة ترتيب الددوري، برصيد 40 نقطة، وخلفاً للفارس الأبيض صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة، إلا أن المارد الأحمر يتبق له مباراتين.





القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي والزمالك الليلة





وكشفتمجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل وإذاعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الاثنين، إلى جانب قناة أون تايم سبورت التي ستبث المواجهة هي الأخرى.





تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك





وكشف المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي والمكون من الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي بدر بانون وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني، وفي وسط الملعب أليو ديانج والسولية، أمامهم محمد أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأمامهم محمد شريف.





تشكيل الزمالك





ويبدأ الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من جنش في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتوح والونش ومحمود علاء وحازم إمام، وفي المنتصف طارق حامد وفرجاني ساسي، أمامهم الثلاثي أوباما وأشرف بن شرقي وشيكابالا والجزيري في الهجوم.



