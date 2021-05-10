"الشيخ جراح".. حكاية صمود فلسطيني في وجه المحتل الإسرائيلي

أيّها الذاهبون إلى صخرة القدس

مرّوا على جسدي

أيّها العابرون على جسدي

لن تمرّوا.. لن تمرّوا





كلمات من قصيدة الأرض للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، تصف بدقة ما يحدث في القدس الآن وتحديدًا في حي الشيخ جراح من مواجهات بين أهالي الحي العُزَّل وبين جيش الاحتلال على خلفية دعوى قانونية له ضد عائلات فلسطينية لإخلائها من منازلها المقامة على أراض يطالب بها مستوطنون، مما دفع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى تأكيد إصابة المئات من المواطنين بسبب جرائم الاحتلال.





رئيس وزراء فلسطين: انتهاكات مروعة للاحتلال في القدس

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين، إن ما يجري في القدس من دعوة للقتل يعبر عن روح الإجرام والكراهية التي تمارس في التربية الحزبية والتربية المدرسية ومناهج التعليم في إسرائيل.





"جرى صباح اليوم إغلاق البوابات على المصليين في المسجد الأقصى، وندين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى فجر اليوم وإصابة العشرات من المصلين بجراح تمهيدا لاقتحام غلاة اليمين المتطرف لباحاته، وأحمِّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة إزاء ما يتعرض له المصلون في المسجد الأقصى المبارك"، مضيفًا رئيس الوزراء الفلسطيني.





وحذر اشتية، من النتائج التي ستترتب عن مثل هذه الاقتحامات، ومحاولات إخلاء أهالي الشيخ جراح أصحاب الأرض الأصليين من بيوتهم، فأهالي الحي المهددون اليوم بالتهجير من منازلهم سبق وأن هُجروا من بيوتهم في حيفا، ويافا، وعكا إبان النكبة عام 48 التي تصادف ذكراها الـ 73 هذا العام مع عيد الفطر المبارك.





ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات المروعة وتوفير الحماية للمواطنين في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس التي تتعرض للتطهير العرقي.





الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الهدم والطرد

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الأحد، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش عبر عن اعتقاده بضرورة التزام إسرائيل "بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي" وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى.





وذكر المتحدث ستيفاني دوجاريك، في بيان: "يعبر الأمين العام عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة وأيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها. لقد حث إسرائيل على وقف الهدم والطرد".





وأضاف المتحدث، أن الأمين العام حث على الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة واحترامه.





الولايات المتحدة تعلق على التهجير القسري للفلسطينيين

وأعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أعرب لنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات عن "قلقه العميق إزاء المواجهات العنيفة" في القدس.





وورد، في بيان عن البيت الأبيض، أن "سوليفان أجرى اتصالا هاتفيا مع بن شبات، عبر خلاله عن قلقه حول ما يجري في القدس من مواجهات وكذلك عمليات التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح من منازلهم".





وأضاف: "أكد الطرفان على ضرورة الدعوة إلى التهدئة بين جميع الأطراف المعنية، والعمل على وقف التصعيد، منوهين إلى ضرورة وقف عمليات إطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية".





وأوضح البيان أن "سوليفان أكد لنظيره الإسرائيلي على أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".





دعم عربي وشعبي واسع للفلسطينيين

وتصدرت هاشتاجات "القدس ينتفض" و"لن يمر الاقتحام" و"الأقصى ينتفض"، ترند "تويتر" في مصر، مع اقتحام قوات الاحتلال للمقدسات الإسلامية والاعتداء على المصلين بطريقة وحشية، وتفاعل مغردون مع الانتفاضة التي تشهدها الأقصى.





وأعربت الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات لاقتحام القوات الإسرائيلية "مجددًا" حرم المسجد الأقصى، والتعرض للمصلين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات الأقصى.





وذكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنه لا يزال العالم في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة.





وكما أدانت الدول كالسعودية والإمارات والبحرين والعديد من الدول، جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى، إلى جانب دعم العديد من الممثلين العرب والعالميين.