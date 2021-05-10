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تامر الكاشف لـ"الفجر الفني": هكذا استعديت لدور الضابط المنشق.. وهذه الصعوبات التي واجهتني في الدور (حوار)

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
حوار مي مرسي
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فنان أبدع من خلال تجسيده دور الضابط المنشق حنفي جمال، والذي ظهرت خيانته لبلده عقب ظهوره في مسلسل "الاختيار2"، حيث كشف الدور عن أسرار كثيرة عن الشخصية الحقيقية،و ازداد تفاعل الجمهور معه في الحلقات الأخيرة، حيث ظهر كرهه للضباط ورؤيته عنهم رغم من انضمامه إليهم في وكونه فرد منهم في فترة من الزمن.

التقى "الفجر الفني" بالفنان تامر الكاشف، وتحدث عن تفاصيل شخصية حنفي جمال، وسماته الشخصية والتي كان أبرزها التطرف وفرض رأيه على الآخرين.


وإليكم نص الحوار:

في البداية حدثني عن كيف جاءت مشاركتك في مسلسل "الاختيار2"؟

أجريت أوديشن مع إبراهيم فرج، وتم ترشيحي من خلال بيتر ميمي لدور حنفي جمال.

كيف استعديت للدور؟

بحثت عبر الإنترنت عن معلومات لـ حنفي جمال، وجمعت معلومات من خلال بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان كما ساعدني عدد من رجال الداخلية.

ما سمات شخصية حنفي جمال؟

يتسم حنفي جمال بالتطرف، وهذا لا يعني كونه إرهابي، بل يعني أنه كان يمتلك الإستعداد لذلك، حيث يمكن بسهولة كبيرة استقطابه ليكون فرد من الجماعة، كما ظهر فرض رأيه على من حوله في رفضه أن يشاهد زملائه التليفزيون وسماعهم للأغاني، ورغبته أن يصلو جماعة ونقده لهم دائما، وعلى الرغم من ذلك كان "حنفي جمال" شخص ناجح في مجاله.

ما الصعوبات التي واجهتك في الدور؟


النقطة التي كنت أبحث للوصول إليها، هو سبب وصول هذا الشخص لهذا الحد من التطرف، كما واجهتني صعوبة في تحقيق معادلة تقديمي شخصية شخص خائن بالرغم من عدم إيماني بهذه الأفكار، وكرهي الشديد له، ولكن قمت بتصديق الشخصية لكي تظهر للجمهور بهذا الشكل.

حدثني عن أصعب المشاهد؟

لا يوجد مشهد صعب، ولكن يعد أول مشهد لي في العمل هو المشهد الأكثر أهمية بسبب عدم اعتيادي على لوكيشن التصوير وأول لقاء بـ أحمد مكي فنيا.

كيف كانت كواليس التصوير؟

الكواليس كانت ممتعة للغاية، وسعدت جدا للتعامل مع طاقم العمل، حيث كانو جميعا متعاونين من أصغر شخص لـ أكبر شخص، وسعدت أيضا لمعرفة بيتر ميمي شخصيا وفنيا، وانطبع تعامله معنا على العمل ونجاحه.

حدثني عن تعامل أحمد مكي وكريم عبد العزيز في التصوير؟

كريم عبد العزيز لم تجمعني به مشاهد، ولكن أحمد مكي شخص جميل ومحترم.

ما هي ردود أفعال الجمهور على الدور؟

رأيت استحسان الجمهور للدور، كما أن الشعب المصري أظهر حبه لبلده من خلال كرهه لشخصية حنفي جمال، وكانت أبرز التعليقات "أنا مخنوق منك جدا".

هل تشارك في أعمال فنية الفترة القادمة؟

حتى الآن لا، ولكني أشارك في مسرحية "المتفائل" مع سامح حسين وسهر الصايغ، وعدد من الفنانين ومن المقرر استئنافها عقب شهر رمضان.

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