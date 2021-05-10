حسام موافي يحذر: نقص السكر قاتل.. والعرق الغزير أحد أعراضه (فيديو)



وقال موافي خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "يجب أن تتخذ اتجاه اليمين على الطريق فور رؤية سيارات الإسعاف، تأكد دائما أن الدقيقة قد تنقذ إنسان".



وحذر موافي من العرق الغزير قائلا "العريق الغزير مع الجوع والرعشة والضعف العام أحد أعراض هبوط السكر"، مضيفا: "نقص السكر قاتل بعكس ارتفاع السكري، الذي توجد فرصة معه للذهاب إلى المستشفى والعلاج".



وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، إلى أن الجلد هو العضو المسؤول عن "الإحساس"، موضحا أن الإحساس نوعان أحدهما سطحي، والآخر عميق، لافتا إلى أن الإحساس السطحي يتمثل في الألم واللمس ودرجة الحرارة.



وأوضح بعض الأمثلة للإحساس العميق، بينها قدرة الشخص على معرفة اتجاه الإصبع هل لأعلى أم لأسفل بعدما يغمض عينيه.



ناشد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بفتح الطريق لسيارات الإسعاف فور رؤيتها، معلقا "والله الدقيقة بتفرق".