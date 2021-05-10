Advertisements

المفتى يوضح حكم شرب الصائم للماء أثناء أذان الفجر

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن النبي كان يؤخر السحور إلى ما قرب صلاة الفجر وبينه وبين الفجر قدر 50 آية وهو ما يمكن تقديره بثلث ساعة تقريبًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كُتب عليكم الصيام"، على قناة "صدى البلد"، أن من وجه الاستحباب على الإنسان ألا يبكر السحور ولا يؤخره جدًا حتى آذان الفجر.

ولفت الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أن آذان الفجر يعني بداية وقت الصيام وانتهاء وقت الليل، لافتًا إلى أنه ينبغي الإقلاع تمامًا عن الطعام عندما يبدأ المؤذن في آذان الفجر.

وأشار إلى أنه لا يوجد دليل على إباحة شرب المياه خلال آذان الفجر كما يقول بعض الشباب بحسن نية.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

الشرطة وحي المقطم يداهمان كومباوند آب تون كايرو بسبب مخالفات البناء والاجراءات الاحترازية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ 41 دقيقة

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

منذ أقل من ساعتين

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 20 ساعة

لابورتا يتخذ قرارًا ناريًا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على استعادة ثنائي الفريق المعار

منذ أقل من ساعة

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

منذ أقل من ساعتين

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل عودة نيمار.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن غرامة عبد الله السعيد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
08:08 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

08:05 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

04:30 م

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

06:34 م

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق