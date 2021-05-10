



تعرف على الوظائف الشاغرة في بنك مصر 2021 بعدد من المحافظات.. الشروط والتفاصيل





أعلن بنك مصر عبر موقعه الإلكتروني عددا من الوظائف الشاغرة للشباب ببعض التخصصات في بعض المحافظات، وسنستعرض لكم متابعينا الكرام تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:





مسؤول خدمات مصرفية – محافظة الفيوم





الشروط المطلوبة:





- أن يكون من خريجي إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية أو المعهد الكندي العالي.





- بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التأمين، العلوم الاكتوارية، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشئات مالية تسويق، إدارة.





- ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عامًا.





- أن يكون المتقدم من دفعات 2016 حتى 2020.





- تقدير عام جيد على الأقل.





- إجادة حزمة البرامج المكتبية MS Office.





- إجادة مهارات التواصل الفعال.





- يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة الفيوم من واقع بطاقة الرقم القومي.





- ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر.





مسؤول خدمة عملاء

مكان العمل: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، دمياط.





الشروط المطلوبة:

- أن يكون من خريجي إحدى الجامعات أو اكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية أو المعهد الكندي العالي.





- الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد على الأقل.





- خبرة مصرفية من 2-5 سنوات.





- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في بيع وتسويق المنتجات المصرفية.





- مستوى اللغة الإنجليزية: من جيد جدًا إلى ممتاز (تحدثًا وكتابة).





- إجادة مهارات الاتصال الفعالة.





إدارة العلاقات

مكان العمل: القاهرة، الإسكندرية، السويس، المنوفية، الغربية، الدقهلية، المنيا، دمياط.





الشروط المطلوبة:





- أن يكون من خريجي إحدى الجامعات أو اكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية أو المعهد الكندي العالي.





- الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد على الأقل.





- خبرة مصرفية من 4-7 سنوات.





- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في بيع وتسويق المنتجات المصرفية.





- مستوى اللغة الإنجليزية: من جيد جدًا إلى ممتاز (تحدثًا وكتابة).





- إجادة مهارات الاتصال الفعالة.





وللتقدم لأي من الوظائف السابقة التقديم إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للبنك أو الصفحة الرسمية للبنك على موقع LnkedIn.



