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يوفنتوس يحسم مصير مدربه

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي اجتمعت عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة على يد ميلان في الدوري الإيطالي من أجل حسم مستقبل المدير الفني للفريق الإيطالي أندريا بيرلو.
وأفادت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية بأنه تم في الإجتماع التأكيد على إستمرار بيرلو ولكنها قد يكون بسبب قرب المباراة المقبلة يوم الأربعاء ضد ساسولو مما يعني أن إستمراره مازال شك حتى نهاية الموسم الحالي.
ولفتت الصحيفة الإيطالية أن بعض التقارير الصحفية الأخرى ألمحت أن إدارة يوفنتوس ستُبقي على بيرلو فقط حتى نهاية الموسم، حيث ستكون آخر مباريات السيدة العجوز أمام بولونيا يوم 23 مايو الحالي.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن التأهل لدوري أبطال أوروبا من عدمه سيؤثر على القرار النهائي لأن يوفنتوس متواجد حاليًا في المركز الخامس ولم يعد مصيره بيده وسينتظر أن يفوز ويتعثر المنافسين.

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