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ننشر تفاصيل خدمة تحصيل النقد للشركات من البريد المصري عبر 4 آلاف مكتب

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:33 م
البريد المصري
البريد المصري
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ننشر تفاصيل خدمة تحصيل النقد للشركات من البريد المصري عبر 4 آلاف مكتب

قدمت هيئة البريد المصري لعملائها من الشركات، خدمة تحصيل النقد من خلال مكاتب البريد، كأحد الخدمات المالية التي توفرها الهيئة لحساب العملاء من الشركات، وفي هذا الصدد، وسنستعرض لكم متابعينا الكرام التفاصيل الكاملة لخدمة تحصيل النقد، ومميزاتها، المستفيدين من الخدمة، استمرارا لسلسلة الأخبار المقدمة في قطاع الاتصالات وهيئة البريد المصرية على مدار الساعة.

مميزات خدمة تحصيل النقد من البريد المصري
- الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري يمكن العملاء من تحصيل مستحقاتهم في جميع أنحاء البلاد بسهولة ويسر على عملائهم.

- إخطار العميل بتفاصيل المعاملة بمجرد إتمام المعاملة.

- يوفر البريد المصري للعميل إمكانية تحويل الأموال، الأرصدة المجمعة في أي وقت.

- المطابقة الدورية مع العملاء لضمان أعلى درجات الحوكمة و الموثوقية.

المستفيدون من خدمة تحصيل النقد من هيئة البريد
- تقدم الخدمة للعملاء من الشركات.

يذكر أنّ البريد المصري استطاع في الآونة الأخيرة أن يعيد هيكلة خدماته بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من جهة، وبما يواكب التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، طبقا للخطة القومية التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفذها الهيئة القومية للبريد، والتي تسعى من خلالها إلى تطوير وميكنة نظم العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها لنحو 4 آلاف مكتب بريد.

وبدأت بتطوير 10 مكاتب بريدية وتحويلها إلى مراكز متكاملة لتصل في نهاية المرحلة الأولى إلى 412 مكتب بريد يعقبها تباعا جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وتهدف الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير البريد المصري إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كانت خدمات مالية أو بريدية أو مجتمعية طبقا للمعايير الدولية، وإلى إحداث نقلة نوعية بالقطاعات والخدمات، وتحقيق طفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد وجود الهيئة بالسوق المصري حتى يتمكن البريد المصري من المنافسة في تقديم خدماته للمواطنين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ونجح البريد في تحقيق التحول الشامل في خدماته ذات التحول الذي ارتكز على احتياجات العملاء مدعوما بالتطور الرقمي، من خلال السعي لما وراء التكنولوجيا والتقنيات للوصول إلى الابتكار لتمكين عملائه من حلول رقمية شاملة ومتطورة تلبي العديد من التعاملات اليومية والأساسية بسهولة ويسر.

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خدمة تحصيل النقد البريد المصري

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