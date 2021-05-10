تفاصيل وأحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 .. تصدر مسلسل الاختيار 2 للمخرج بيتر ميمي والذي يقوم ببطولته النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي تريند محرك البحث جوجل عقب عرض الحلقة 27.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27





وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 مقتل عددا من الإرهابيين الذين شاركوا في هجوم مسلح على "العريش"، إلى جانب مشهد تفجير مسجد الاستقامة بالجيزة الذي وقع في فبراير 2019.





أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27





وانطلق مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 بنجاح قوات الأمن المصرية في قتل 4 إرهابيين قادوا هجوما مسلحاً استهدف كميناً للشرطة جنوب مدينة العريش، وعلى إثره استشهد 3 جنود.





سقوط السبكي في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27





وسقط خيرت السبكي وحنفي جمال خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 واستهداف أفراد خلية الضباط الإرهابية من خلال تفجير بؤرة تمركزهم بالطيران العسكري.





ملخص مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27





وتضمن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 إصابة شقيق المقدم زكريا "يونس" بشظية خلال تواجده في مدينة العريش، ونقل على المستشفى لتلقى العلاج، واستقرت حالته حيث أكد الأطباء على إمكانية خروجه.





تفجير مسجد الاستقامة في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27





وظهر في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 حادث تفجير مسجد الاستقامة الواقع بمحافظة الجيزة في فبراير 2019، كما ظهر عدد من ضيوف الشرف، مثل كريم فهمي، الذى قدم دور ضابط في جهاز الأمن الوطني، والفنان محمد كيلاني الذي جسد دور إرهابي.



