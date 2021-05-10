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تعرف على حقيقى وفاة سمير غانم عقب إصابته بكورونا

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ترددت شائعات في الساعات القليلة الماضية حول وفاة الفنان سمير غانم عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد حيث ساءت حالته الصحية.

وأكد الشاعر أيمن بهجت قمر أن هذه مجرد شائعة حيث علق على منشور للفنانة منة جلال قائلا أن ما يتردد مجرد شائعات.

وأمدت نهال عنبر في تصريحات صحفية أن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة مجرد شائعة حيث ذكرت أنها تتابع حالته الصحية وكل المستجدات التي تطرأ عليه عقب إصابته بكورونا.

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