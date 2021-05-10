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عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
رامي بشاي - محمد زكي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأبيض على النحو التالي:-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي.

واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.

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كارتيرون شيكابالا الزمالك الأهلي أوبامام

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