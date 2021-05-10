'كحك العيد'.. الأسعار شبه ثابته عن العام الماضي.. ونسبة المبيعات تقل لـ ٦٠٪ بالإسكندرية (فيديو)

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، والذي اعتاد فيه المصريون على تناول الكحك والبسكويت والبيتيفور، المخبوز في المنزل أو الجاهز من محال الحلويات، وهي عادات وتقاليد مصرية ظلت مرتبطة بنا حتى الآن.

رصدت' الفجر' أسعار الكحك والبسكويت في السوق السكندري وذلك بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في التاسعة مساءًا حتى نهاية مايو.



ويقول "أحمد محمود محمود محسن" عضو مجلس إدارة شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية 'للفجر': يوجد جميع الأصناف من الكحك والبسكويت في هذا العيد من المشكل والمكنة، والغريبة، والبيتيفور، وبسكويت النسكافيه والكوكيز، والبيتيفور السابليه وعين الجمل، وبيتيفور اللوز، أما الكحك يوجد منه العجوة وعين الجمل، والعجمية،والمكسرات والبندق، والجديد هذا العام الكحك بالنوتيلا.



'تطبيق قرار مجلس الوزراء في غلق المحال عند التاسعة مساءًا'



وتابع كل محل او مكان له تشكيله خاصة به، لتناسب جميع الفئات، ونحن نستمر في العمل منذ الصباح حتى التاسعة مساءً بعد تطبيق قرار الإغلاق، ومن بعد ذلك نطبق خدمة التيك أواي أو الديلفري،فنضع شريط على باب المحل وينتظر العميل في الخارج ويطلب ما يريد، وننفذها له ويتم الدفع في الخارج ولا يدخل إلى المحل، وهذا قرار رئيس الوزراء وجميعنا ملتزم به.



'نظام التقسيط والخصم المباشر للشركات'



وأضاف بالنسبة "لنظام التقسيط" فبعض النقابات والعاملين في الشركات سواء خاصة أو عامة يلجأون للتقسيط على الكحك والبسكويت ومنتجات العيد على ثلاثة أشهر، وهناك أيضًا نظام 'الخصم المباشر'، وهو خصم من ٥ لـ ١٠ ٪ كشركات البترول، وهناك شركات أخرى لجأت لتقسيط لمدة شهر وشهرين، ولكن يجب الإتفاق قبلها مع المحل وذلك لأن ليس كل الأماكن متاح بها نظام التقسيط.



'أسعار الكحك والبسكويت شبه ثابتة عن العام الماضي'



وتابع أن أسعار الكحك تبدأ من ٣٥ جنيه للشعبي، كالبسكويت والغريبة والبيتيفور، ويزيد البسكويت قليلًا في السعر فيبدأ من ٤٠ جنيهًا للكيلو الواحد، أما بالنسبة للكحك المتوسط فيبدأ من ٥٠ حتى ٧٥ جنيهًا، وكذلك بالنسبة للبتيفور والغريبة والبسكويت، وهناك الكحك مصنوع من السمن البلدي الخالص يبدأ سعره من ٩٠ جنيهًا للكيلو ويكون الفرق حسب العبوة كالصفيح او الكرتون، والأسعار شبه ثابته عن العام الماضي.



وتابع تتراوح الأسعار في المحلات بين (٥٥ - ١٠٠) جنيه لكيلو الكعك «سادة، وملبن»، وما بين (٨٠ - ١٦٠) جنيه لكيلو الكعك «مكسرات»، فيما يتراوح سعر البسكويت بين (٦٠- ٩٥)جنيه، والبيتي فور «سادة ومكسرات» بين (٦٠ - ١٢٠) جنيه، والغريبة «سادة ومكسرات» بين (٦٠- ١٥٠) جنيهًا للكيلو الواحد.



'العلب الفضة والمطعمه بماء الذهب للكحك والبسكويت'



وأضاف "أحمد محسن" أن أسعار الكحك المبالغ فيها التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أسعارها تتراوح من ٥٠٠٠ لـ ٦٠٠٠ جنيهًا سببها نوع العلبة التي يوضع بها الكحك وليس نوع الكحك نفسه، فالعلبة تكون مصنوعة من الفضة أو مطعمه بماء الذهب، وتكون قيمة الكحك حوالي ٤٠٠ او ٥٠٠ جنيهًا، وتكون لمستويات معينة ولا تكن حالة عامة.



'كورونا تؤثر على المبيعات بنسبة ٦٠٪ بسبب الحظر'



وتابع "الكورونا" أثرت على نسبة المبيعات بنسبة ٦٠٪ عن العام الماضي بسبب الحظر والجلوس في المنزل، وسيدة المنزل تتعلم من برامج الطبخ وتقوم بخبز الكحك والبسكويت في المنزل، وهناك فئة أخرى تشتري الكحك الجاهز ولكن بكميات أقل من كل عام فمن كان يشتري ١٠ كيلو أصبح يشتري ٣ كيلو فقط، لذلك عملنا علب مشكلة تحتوي على كيلو واحد من الكحك والبسكويت او نصف كيلو لنرضي جميع الفئات.



'شعبة الحلويات بالغرفة التجارية تتابع محال الحلويات'



وأكد أن "شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية" على إتصال يومي ومتابعة مستمرة لمحلات الحلويات والخامات المستخدمة، ولمتابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء في الغلق عند الساعة التاسعة مساءًا،وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.



'مهنة الكحك مهنة من لا مهنة له'



وتابع أن المهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له، فالجميع يبيع الكحك والبسكويت في الشارع ولكن مجهول المصدر، وأسعارها تبدأ من ٢٥ جنيهًا، وهو سعر غير مناسب للخامات المستخدمة، ويقومون بعمل خصومات وهمية للناس، ولكن الأجهزة التنفيذية تمنع هذه المنتجات المجهولة المصدر، كما أن المواطن السكندري من أفضل الناس الذواقة التي تعرف الخامات الجيدة من المنتجات الغير جيدة.