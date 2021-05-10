تعرف على موعد عيد الفطر المبارك 2021

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعد أيام قليلة بأعياد الفطر المبارك، حيث تفصلنا عن هذه المناسبة العظيمة ساعات وليالٍ تعد على أصابع اليد.





موعد عيد الفطر المبارك 2021





ويبحث الكثيرون عن موعد عيد الفطر المبارك 2021 وكذلك موعد الأجازات والعطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص.





ونرصد لقرائنا عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد عيد الفطر المبارك 2021 ومواقيت الصلاة في السطور التالية:





أوضح رئيس معهد الفلك الدكتور جاد القاضي، أنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن يوم الأربعاء الموافق 12 مايو هو آخر أيام شهر رمضان ووقفة عيد الفطر 2021، ويكون يوم الخميس 13 مايو هو موعد عيد الفطر المبارك 2021، وبداية الإجازة.





موعد عيد الفطر المبارك 2021 والصلاة





وتكون صلاة عيد الفطر 2021، في تمام الساعة 5:28 صباحًا وفق توقيا مدينتي القاهرة والجيزة، علمًا بأنه يتم مراعاة فروق التوقيت بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.



