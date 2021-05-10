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نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2022/2021 – Green Card نتيجة اللوتري الامريكي من خلال dvprogram.state.gov موقع وزارة الخارجية الامريكية

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:40 م
نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2022/2021
نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2022/2021
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نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2022/2021 – Green Card نتيجة اللوتري الامريكي من خلال dvprogram.state.gov موقع وزارة الخارجية الامريكية

نتيجة اللوتري الامريكي 2021 والهجرة العشوائية لامريكا، والتي من المقرر إعلانها اليوم عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية،والتي تقدم إليها العديد من الراغبين في السفر للولايات المتحدة الأمريكية بعد فتح باب التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2021/2022، نتابع معكم زوار موقعنا الكرام رابط نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 ونتائج اللوتري الأمركي عبر موقع dvprogram.state.gov، حيث الاستعلام عن نتائج الجرين جارد، ومن المقرر إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2021-2022 اليوم الموافق 8 مايو كما أعلنت المصادر الرسمية.

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2022/2021
يواصل العديد من الذين تقدموا للهجرة العشوائية لأمريكا بحثهم للاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية 2021، للاستعلام عن نتيجة التقديم من حيث القبول أو الرفض في الهجرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، فإذا كنت قد شاركت في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا وتبحث عن نتيجة اللوتري يمكنك الاطلاع على الخطوات اللازمة لاستطلاع نتيجة القرعة المقرر إعلانها اليوم في الموافق 8 مايو 2021، بمزيد من التفاصيل نتابع مع حضراتكم طريقة معرفة نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا لمواطني الدول من مصر والسودان وغيرها.

نتيجة الهجرة العشولائية لامريكا 2021-2022
يترقب الكثيرون في مصر والسودان نتائج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا، حيث سنرصد لحضراتكم رابط نتيجة اللوتري 2021 لاستخراج النتائج للاطلاع على رسالة القبول أو الرفض.

نتيجة اللوتري الامريكي 2021-2022
يمكنكم الآن استخراج نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا عبر الخطوات التالية:

- ادخل عبر موقع وزارة الخارجية (اضغط هنــــــــــا).
- يتم النقر على check Status.
- يتم النقر على Continue.
- يقوم المستعلم بكتابة رقم التأكيد الذي حصل عليه وقت التسجيل.
- اكتب كافة بياناتك المطلوبة.
- يتم كتابة تاريخ الميلاد.
- اضغط على Submit.

نص رسالة القبول و الرفض في نتيجة الهجرة العشوئية لامريكا

نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2021

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2022/2021 – Green Card نتيجة اللوتري الامريكي من خلال dvprogram.state.gov موقع وزارة الخارجية الامريكية

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نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا نتيجة اللوتري الامريكي 2021 الهجرة العشوائية لامريكا

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