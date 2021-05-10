عاجل.. تجدد المواجهات في المسجد الأقصى واندلاع حريق في باحاته

تجددت مساء يوم الاثنين المواجهات في المسجد الأقصى بين المصلين والشرطة الإسرائيلية، فيما اندلع حريق في ساحة المسجد.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن مواجهات اندلعت في المنطقة القريبة من باب المغاربة عند الجدار الغربي من المسجد الأقصى.

وأضاف أن الشرطة أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه المصلين.

وأشار إلى أن إحدى القنابل الصوتية تسببت باحتراق شجرة في المنطقة.

ودعا الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى عبر مكبرات الصوت إلى التهدئة، حيث قال الشيخ الكسواني"أناشد كل الشبان العقلانية وأنتم تعرفون أن الطرف الأخر يتحين الفرص ولا تعطوا لأحد الفرصة لاقتحام مسجدنا ".

وسعى حراس المسجد الأقصى للسيطرة على الوضع ومنع تفجر الأمور في المسجد.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنه سجل اكثر من 334 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة.

وأضاف أن هناك أكثر من 258 إصابة نقلت للمستشفيات بينها 7 إصابات خطيرة جدا.