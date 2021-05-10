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خالد جلال يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


 وضم التشكيل كلا من: 

 محمد دبش، محمود قاعود، عاصم صلاح، معروف يوسف، احمد السعدني، احمد علي ، اسامة ابراهيم، ستيرلا، احمد ابراهيم، حامد عيسى. وعلى مقاعد البدلاء: احمد صبحي، محمد كوفي، محمد سيد، احمد ياسر، محمد بسيوني، مصطفى كامل ميدو، موسى دياوارا، كريم بامبو، محمد ابو العلا

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