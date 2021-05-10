خالد جلال يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي









وضم التشكيل كلا من:





محمد دبش، محمود قاعود، عاصم صلاح، معروف يوسف، احمد السعدني، احمد علي ، اسامة ابراهيم، ستيرلا، احمد ابراهيم، حامد عيسى. وعلى مقاعد البدلاء: احمد صبحي، محمد كوفي، محمد سيد، احمد ياسر، محمد بسيوني، مصطفى كامل ميدو، موسى دياوارا، كريم بامبو، محمد ابو العلا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.