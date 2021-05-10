هل يوجد مخاطر لممارسة تمارين الجيم قبل الإفطار.. حسام موافي يجيب (فيديو)

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، عدم وجود مخاطر لممارسة تمارين في الجيم قبل الإفطار خلال شهر رمضان.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد": "قد تسبب التمارين العطش قبل الإفطار، لكن من ناحية الخطورة على الجسم لا توجد أي مشكلة طالما الأعضاء وخاصة الكلى سليمة".



ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة، بالاهتمام بالعبادات في شهر رمضان وليس الذهاب للجيم والتمارين".

