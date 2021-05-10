عاجل - الكشف عن بدلاء الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري





أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دكة بدلاء فريقه لمواجهة الزمالك بالدوري العام.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الزمالك، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 40 نقطة خلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة.

وجاءت دكة البدلاء كالآتي:

علي لطفي، ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وووالتر بواليا وأكرم توفيق.

وخرج من القائمة كلا من: مصطفى شوبير، ومحمود متولي، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد رمضان بيكهام، وسعد سمير.