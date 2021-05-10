شكري نجيب يقود هجوم الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

اعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الإسماعيلي ضيفاً على نظيره البنك الأهلي في التاسعة والنصف اليوم ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم التشكيل كلا من..

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة، محمد عادل

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد صادق، احمد مدبولي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب

وعلى مقاعد البدلاء:

محمد صبحي، احمد كاستيللو، عمر الوحش، محمد الشامي، نادر رمضان، محمود دونجا، باهر المحمدي، أري بابل، شيلونجو