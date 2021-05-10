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أمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد (بيان بدرجات الحرارة)

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، 29 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة".
وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
-طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة (40%) تقريبًا.
أمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد (بيان بدرجات الحرارة)
أمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد (بيان بدرجات الحرارة)

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