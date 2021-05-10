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نجم الزمالك يطالب شقيقه بمزاملته في القلعة البيضاء

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشاد عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، بمستوى شقيقه صالح جمعة، لاعب سيراميكا كيلوباترا، بعد الأداء الذي قدمه أمام بيراميدز بالأمس.


ونشر عبدالله جمعة صورة لشقيقه صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: «إن شاء الله اشوفك جمبي».

وعلق متابعي عبدالله جمعة أنه يريد ضم شقيقه لنادي الزمالك خلال الفترة القادمة، في ظل الأنباء عن انتقاله لنادي الزمالك نهاية الموسم الحالي.

وشارك صالح جمعة في فوز فريقه أمام بيراميدز برباعية في اللقاء الذي شهد تألق لاعب الأهلي السابق بشكل ملحوظ.

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