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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل موقعة "القمة"

الإثنين 10/مايو/2021 - 08:58 م
ترتيب هدافي الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري
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ترتيب هدافي الدوري المصري .. اشتعلت المنافسة بين الفرق على الترتيب في جدول المسابقة، إلى جانب الصراع الفردي بين اللاعبين الهدافين من اجل حصد لقب هداف هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري المصري

واحتدم الصراع بين اللاعبين على ترتيب هدافي الدوري المصري حيث تساوى أكثر من لاعب في عدد الأهداف وعلى رأسهم أحمد ريان وأشرف بن شرقي وعمر عبدالواحد وأحمد سمير برصيد 10 أهداف.

قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

ولحق أحمد ياسر ريان بلاعب الزمالك أشرف بن شرقي متصدر ترتيب هدافي الدوري المصري حيث سجل هدفين يوم أمس في شباك بيراميدز، ليتساوى مع أحمد سمير لاعب الطلائع ولاعب المصري كمال عبدالواحد.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها جدول ترتيب هدافي الدوري المصري في السطور التالية:

ترتيب هدافي الدوري المصري 

اللاعب              الأهداف

أحمد ياسر ريان      10 

أشرف بن شرقي     10 


عمر كمال عبد الواحد  10 

أحمد سمير          10 

حسام حسن           9 

محمد شريف          9 

عمرو جمال           9 

يوسف أوباما          8 

مضان صبحي        7 

رزاق سيسيه           7 

مصطفى فتحي        6 

جدول ترتيب الدوري الممتاز 

الزمالك 44 نقطة 

الأهلي 40 نقطة

بيراميدز 34 نقطة

المصري 33 نقطة

سيراميكا 30 نقطة

الاتحاد 30 نقطة

غزل المحلة 30 نقطة

سموحة 28 نقطة

إنبي 28 نقطة

المقاصة 27 نقطة

طلائع الجيش 26 نقطة

الجونة 25 نقطة

المقاولون 21 نقطة

الإسماعيلي 20 نقطة

أسوان 20 نقطة

البنك الأهلي 18 نقطة

دجلة 16 نقطة

الإنتاج الحربي 13 نقطة

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