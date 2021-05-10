Advertisements

كامافينجا يعلق على اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ بضمه

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

تحدث الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي عن إهتمام العديد من الاندية بالتعاقد معه على رأسها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد كامافينجا البالغ من العمر 18 عاماً ينتهي في صيف 2022 وأعربت العديد من الاندية عن رغبتها غب التعاقد معه أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعن مستقبله, قال كامافينجا في تصريحات لوسائل الإعلام:" لم أفكر بعد في الأمر مع عائلتي بعد، أركز أولاً على رين ".

واختتم كامافينجا تصريحاته قائلا:" إهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ شيء جميل حقاً، لا أستطيع أن أكذب، من الجيد أن الأندية الكبيرة أن تهتم بك لكنني لا أركز على ذلك الآن ".

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الكشف عن بدلاء الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ 33 دقيقة

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن غرامة عبد الله السعيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ 41 دقيقة

لابورتا يتخذ قرارًا ناريًا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

الشرطة وحي المقطم يداهمان كومباوند آب تون كايرو بسبب مخالفات البناء والاجراءات الاحترازية

منذ ساعتين

بعد فشل عودة نيمار.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
08:08 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:44 م

عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

08:05 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

04:30 م

عاجل - الكشف عن بدلاء الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

08:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق