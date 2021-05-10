كامافينجا يعلق على اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ بضمه

تحدث الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي عن إهتمام العديد من الاندية بالتعاقد معه على رأسها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد كامافينجا البالغ من العمر 18 عاماً ينتهي في صيف 2022 وأعربت العديد من الاندية عن رغبتها غب التعاقد معه أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعن مستقبله, قال كامافينجا في تصريحات لوسائل الإعلام:" لم أفكر بعد في الأمر مع عائلتي بعد، أركز أولاً على رين ".

واختتم كامافينجا تصريحاته قائلا:" إهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ شيء جميل حقاً، لا أستطيع أن أكذب، من الجيد أن الأندية الكبيرة أن تهتم بك لكنني لا أركز على ذلك الآن ".