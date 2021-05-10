رفع الحواجز الأمنية والبراميل من أمام نقاط الشرطة والكنائس على مستوى مركز أبشواي بالفيوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، برئاسة الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز، اليوم الأثنين، برفع وإزالة كافة الحواجز الأمنية والبراميل وعوائق الطريق من أمام كافة نقاط الشرطة والكنائس علي مستوي المركز توسعة للطريق وتسهيلا علي المواطنين وقائدي المركبات وحفاظا علي الشكل الحضاري والجمالي للمركز والقري التابعة.



وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أنه بعد فتح شارع المركز والبدء في رصفه تأتي خطوة إزالة الحواجز الأمنية والبراميل للتسهيل علي المواطنين، وذلك بمعدات الوحدة المحلية وبحضور العقيد محمد جلال، مأمور مركز شرطة ابشواي والرائد حمادة الخولي نائب المأمور.



علي صعيد آخر تفقد رئيس المركز تنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء حوائط ساندة بالدبش علي مصرف أبوكساه بالوحدة المحلية بأبو شنب بطول ٢٣٠ متر وأرتفاع ٥.٥ م جدير بالذكر أن هذه المرحلة متوقفة منذ عام ٢٠١٩.



وقد وجه سيادته بتنفيذ الأعمال والتي سيتم استكمالها حتي الطريق السياحي كمدخل رئيسي للوحدة من الطريق السياحي وكذلك توسعة للطريق وحفاظا عليه من الانهيارات والتجريف.





وفيما يخص توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات علي الرقعة الزراعية،وتوجيهات رئيس المركز بالمرور الميداني ورصد أي تعديات وإزالتها فورا.



تم اليوم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف وتعد علي الأرض الزراعية بناحيةأبو دنقاش التابعة للوحدة المحلية بطبهار بحوض النقل الشرقي عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض علي مساحة ٥٠ م وتمت الإزالة فورا وتسليم الموقع خاليا من التعديات للجمعية الزراعية تحت إشراف الأستاذ أحمد عبد الونيس رئيس الوحدة.

