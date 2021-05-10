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لكزس تزيح الستار عن سيارتها السيدان الفاخرة IS 2021 الجديدة

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:12 م
سيارة لكزس الجديدة IS
سيارة لكزس الجديدة IS
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أزاحت شركة لكزس الستار عن سيارتها السيدان الفاخرة IS 2021 الجديدة بعدما شوقت جمهورها في كل انحاء العالم، لفترات طويلة، لتكشف عن هذا الطراز الفاخر.

وطرحت لكزس سيارتها السيدان IS 2021 الجديدة لتنافس نظيراتها في الفئات الأخرى المشابهة لها وعلى رأسها مرسيدس C Class وأودي A4 وبي إم دبليو الفئة الثالثة.

كما تنافس سيارة لكزس IS 2021 الجديدة جينيسيس G70 الجديدة وكاديلاك CT4، ما يجعل لكزس محتاجة لتزويد سيارتها بأحدث التقنيات والميزات المتوفرة لتتمكن من جذب العملاء.

ويتمتع تصميم السيارة IS 2021 الجديدة، بأنه له هوية رسمية أفضل من سابقاتها حيث تتضمن واجهة مرتفعة ومشدودة وأنيقة ومصابيح خلفية متصلة.

ويحافظ تصميم IS 2021 الجديدة الداخلي على IS السابقة فقد استبدلت لكزس تصميم مخارج التكييف الجانبية وقامت بعمل تعديلات طفيفة في وسط الكونسول مع إضافة لوحة لمس للتحكم بأنظمة السيارة وإضافة شاشة وسطية مقاس 10.3 إنش تدعم الهواتف الذكية من خلال أنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وحتى أمازون أليكسا كمواصفات قياسية للسيارة.

وقالت الشركة إنها أضافت مزايا لـ IS 2021 الجديدة حيث أرفقت أدوات سلامة قياسية أطلقت عليها اسم Safety System+ 2.5 ويشمل فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية وحساسات مع كشف المشاة وركاب الدراجات ونظام تحذير التصادم.

وتتميز IS 2021 الجديدة بوجود  تجهيزات إضافية تشمل مثبت السرعة النشط ومساعد الحفاظ على المسار وتغيير المسار، وبنفس المحركات السابقة.

وتأتي فئة IS 300 الأساسية بمحرك 2.0 لتر تيربو ينتج 241 حصان للعجلات الخلفية وناقل حركة من 6 سرعات، أما الفئة الأعلى من IS 300 فتحمل محرك V6 ينتج 260 حصان مع ناقل حركة من سرعات ودفع كلي للعجلات. 

وأضافت شركة لكزس فئة IS 350 التي تحمل نفس المحرك السابق بقوة 311 حصان ودفع كلي قياسي، مع ناقل حرك 6 سرعات أساسي أو 8 سرعات اختياري وفي الجزء العلوي من النطاق ، يحصل IS 350 – المتوفر في كل من RWD و AWD – على محرك V6 سعة 3.5 لتر جيد لـ 311 حصانًا و 280 رطلًا.

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