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"بايدن" يحظر طالبي إعانات البطالة الأمريكية من عدم قبول الوظائف
الإثنين 10/مايو/2021 - 09:36 م
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دافع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين عن نفسه في مواجهة منتقدين يقولون إن توسيع إعانات البطالة في ظل قانون تخفيف تداعيات كوفيد-19 الذي صدر في مارس آذار يجعل الأميركيين يحجمون عن قبول وظائف جديدة.
وقال بايدن "إذا كنت تتلقى إعانة بطالة ويعرض عليك وظيفة مناسبة، فإنك لا يمكنك أن ترفض تلك الوظيفة وتستمر في الحصول على مزايا البطالة."
وقال أيضا إن إدارته تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، مضيفا أن الولايات المتحدة ستشهد في الأشهر القادمة أسرع نمو اقتصادي عرفته البلاد في 40 عاما.
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