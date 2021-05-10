عشماوي: قطاع التجارة الداخلية يوظف 10 مليون مواطن ويمثل خمس الناتج المحلي



قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قطاع التجارة الداخلية هو أكبر قطاع في منظومة الاقتصاد، ويمثل خمس إسهامات الناتج المحلي، أي 20% من الناتج المحلي يمثل 1.3 ترليون جنيه.



وأضاف "عشماوي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطاع يوظف 10 مليون مواطن، أي ثلث فرص العمل في المجتمع المصري، لافتًا إلى أن القطاع يوظف 10 مليون مواطن من إجمالي 30 مليون مواطن.



وأشار إلى أن هناك تنسيق مع الجانب الفرنسي من أجل إنشاء شركة متخصصة في إدارة أسواق الجملة، موضحًا أن الاستثمار في التجارة الداخلية يتمثل في مناطق لوجيستية ومراكز تجارة وأسواق.

