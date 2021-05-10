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عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية في خبر عاجل لها عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال.

 

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأثنين، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

 

ومن جانبها، أفادت وسائل الإعلام بأن بطائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخا على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين في البلدة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

 

وكان أسماء شهداء بيت حانون كما يلي:

احمد ابراهيم عبدالله المصري

ابراهيم يوسف المصري

محمد علي نصير

محمد عبدالله فياض

أحمد محمد عطالله المصري

مروان يوسف عطالله المصري

رهف محمد عطالله المصري 

يزن سلطان عطالله المصري

 

وأضافت وسائل الإعلام أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)
عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

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