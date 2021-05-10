Advertisements

فاضل على الحلو دقة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
جدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبه بالتعاقد مع الأجورواياني جاستين سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب مسؤولي الأهلي من ضم سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي، بعد أن أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء كافة الأمور مع اللاعب.

وتسعى إدارة الأهلي للتوصل النهائي مع إدارة صن داونز من أجل حسم الصفقة رسميا، حيث كان يرغب المارد الأحمر في حسنها الميركاتو الشتوي الماضي لكنها فشلت بسبب ضعف المقابل المادي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة القمة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لابورتا يتخذ قرارًا ناريًا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد فشل عودة نيمار.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن غرامة عبد الله السعيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

الشرطة وحي المقطم يداهمان كومباوند آب تون كايرو بسبب مخالفات البناء والاجراءات الاحترازية

منذ ساعتين

عاجل - الكشف عن بدلاء الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ 34 دقيقة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
08:08 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:44 م

عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

08:05 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

04:30 م

عاجل - الكشف عن بدلاء الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

08:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق