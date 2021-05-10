فاضل على الحلو دقة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

جدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبه بالتعاقد مع الأجورواياني جاستين سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واقترب مسؤولي الأهلي من ضم سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي، بعد أن أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء كافة الأمور مع اللاعب.





وتسعى إدارة الأهلي للتوصل النهائي مع إدارة صن داونز من أجل حسم الصفقة رسميا، حيث كان يرغب المارد الأحمر في حسنها الميركاتو الشتوي الماضي لكنها فشلت بسبب ضعف المقابل المادي.





ويلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة القمة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



