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مدرب آرسنال: من المهم العودة إلى طريق الانتصارات

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
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أكد  الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، أنه كان من المهم لناديه العودة إلى طريق الانتصارات، بعد الخروج من الدوري الأوروبي، وأبدى سعادته بأداء لاعبيه في الفوز 3-1 على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي.


سجل آرسنال عن طريق إميلي سميث رو، ونيكولا بيبي، وويليان، ليفوز ويتعافى من الخروج من قبل نهائي الدوري الأوروبي، ليصبح مهدداً بعدم اللعب في أي بطولة قارية لأول مرة في 25 عاماً.

وقال أرتيتا الذي يحتل ناديه المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية: "بعد الإخفاق في التأهل إلى النهائي، يكون من المهم جداً الفوز بالمباراة".

وأضاف: "تكون دائماً أفضل طريقة لعلاج الآلام التي نعاني منها هي الفوز بالمباراة، وتسجيل ثلاثة أهداف جميلة كما فعلنا وصناعة الكثير جداً من الفرص".

وسيلعب آرسنال في ضيافة جاره تشيلسي صاحب المركز الثالث، بينما سيحاول أرتيتا إنهاء الموسم بقوة.

وقال أرتيتا: "لدينا مسؤولية ضخمة بمحاولة الفوز بكل مباراة نلعبها عندما نمثل هذا النادي، يجب أن نحاول الفوز بمبارياتنا ثم نرى ما سيحدث؟".

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