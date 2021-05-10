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انكشاف الحقائق أمام غادة عبد الرازق في الحلقة الـ29 من "لحم غزال"

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت بداية الحلقة إخبار "أشرف" طليق "غزال" ببدء علاقته بـ"علي" و"عمار" وكيف جعل "كريم" يصنع المخدرات مما جعل "غزال" تتعجب من كل هذا وتقرر إذاء "علي".

وذهبت زوجة "سيد" الأولى له في السجن وأخبرها أن "صبحي" هو من قتل "ست الناس" وأن "غزال" قتلت "أبو نعسة".

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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