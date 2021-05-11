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اليوم.. "خطة النواب" تناقش موازنة هيئة التأمين الصحي الشامل
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 06:53 ص
دينا عبد الستار
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تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمال اللجان.
ومن المُقرر، أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعين لها، اليوم الثلاثاء، حيث يناقش الاجتماع الأول مشروع موازنة هيئة التأمين الصحي الشامل للسنة المالية 20212022.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، مشروع موازنة وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف المصرية، وكذلك موازنة هيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية 20212022
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها، أمس الإثنين، مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021-2022.
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