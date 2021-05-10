غادة عبد الرازق تخطط لإذاء شريف سلامة في الحلقة الـ29 من "لحم غزال"

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل "لحم غزال" عدد من الأحداث حيث قررت "غزال" إذاء "علي"، واتفقت مع "زينة" عليه عقب تسجيلها لـ"علي" وهو يقول أنه لا يحبها.



و اتفقت "غزال أيضا مع "صبحي" لإذاء "علي"، ومازال نجلها "كريم" في المستشفى ولكنه توجد حراسة حيث كان من المقرر قتله بالإتفاق بين علي وعمار.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

