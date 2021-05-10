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شيكابالا يحفز لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تحفيز اللاعبين قبل بدء عمليات الإحماء باستاد القاهرة استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي المقرر له في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


وقام شيكابالا بالحديث مع زملائه قبل بدء عمليات الإحماء ومنحهم بعض التعليمات وطالبهم بضرورة التركيز من أجل الفوز.


ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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