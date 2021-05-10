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وزارة التموين: نستهدف إنشاء 8 أسواق جملة خلال الفترة المقبلة

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:15 م
إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
أمنية فوزي
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنهم يستهدفون خلال الفترة المقبلة إنشاء 8 أسواق جملة باستثمارات 8 مليارات جنيه.

وأضاف "عشماوي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن أسواق الجملة ستتواجد في مختلف محافظات مصر، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مع الجانب الفرنسي من أجل إنشاء شركة متخصصة في إدارة أسواق الجملة.

وكشف مساعد وزير التموين، عن أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء 8 أسواق جملة جديدة هي 40 مليار جنيه.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين التجارة الداخلية اسواق الجملة

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