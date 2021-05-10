المطربة جنات ضحية حلقة اليوم من "خمس نجوم"

يستضيف برنامج " خمس نجوم" النجمة جنان ضيف الحلقة الثامنة والعشرون في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل



برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي .

: الجدير بالذكر أن جنات تعد من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي. شاركت جنات لأول مرة في مسابقة غنائية في المغرب بعنوان "نجوم الغد" عند بلوغها سن الثامنة، ووقفت بكل علي خشبة المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، وقد حصلت علي بالجائزة الأولي، وتوالت مشاركاتها في المسابقات الغنائية المحلية. .