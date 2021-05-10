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الاتحاد الأوروبي يستقر على مكان نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استعداداته لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ملعب ويمبلي، وذلك بشرط الإيفاء بمتطلبات محددة.

ومن المفترض أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين في 29 مايو الجاري في إسطنبول.

لكن الحكومة البريطانية قامت يوم الجمعة الماضي بإدراج تركيا ضمن القائمة الحمراء للدول التي يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا لظروف شديدة التعقيد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن مسؤولين من يويفا يجتمعون اليوم الاثنين مع موظفي الخدمة المدنية من وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، ويتوقع صدور قرار خلال 24 ساعة.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس يوم الجمعة الماضي إنه لا يفترض سفر مشجعي تشيلسي ومانشستر سيتي إلى تركيا لحضور المباراة، مضيفا أن حكومة بلاده منفتحة للغاية بشأن استضافة المباراة في بريطانيا.

ومن المعروف أن يويفا استبعد إقامة المباراة في أي ملعب في بريطانيا باستثناء ملعب ويمبلي، ويسعى الاتحاد إلى الحصول على ضمانات الدخول بدون حجر صحي لأعضاء وفوده وممثلي وسائل الإعلام والرعاة وكبار الشخصيات.

كذلك يرغب يويفا في أن تضمن الحكومة البريطانية حضور 22 ألف و500 مشجع، وهو حجم الحضور الجماهيري الذي جرى التعهد به في المباريات التي تستضيفها بريطانيا في دور المجموعات ودور الستة عشر بكأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

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