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ساري مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي
الإثنين 10/مايو/2021 - 09:29 م
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري مرشح للعودة إلى التدريب مرة أخرى عن طريق بوابة الدوري الإنجليزي.
وأفادت صحيفة ستار البريطانية بأن ساري مطلوب في الدوري الإنجليزي علماً بأن المدير الفني بدون وظيفة بعد إقالته من تدريب يوفنتوس الإيطالي.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن ساري مهتم بتولي قيادة توتنهام خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينو الذي تمت إقالته مؤخراً وسيقود روما الإيطالي في الموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال حدد ساري أيضاً كبديل محتمل لخلافة ميكيل أرتيتا الذي قد تتم إقالته عقب نهاية هذا الموسم بسبب سوء النتائج في الموسم الحالي.
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