672 مليار جنيه إجمال استهلاك المصريين في الأكل والشرب خلال العام



قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالي استهلاك المواطنين في الأكل والشرب فقط غير الاستهلاك الآخر خلال العام الواحد 672 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الاستهلاك الآخر يصل إلى 2.2 ترليون جنيه.



وأضاف "عشماوي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر من أكبر الدول في حجم الاستهلاك، لافتًا إلى أن الاستهلاك من عوامل النمو.



وأشار إلى أن المنتج المحلي أصبح يحتل مساحة كبيرة في الأسواق المصرية، حيث يحتل 80% من مساحة المعروض، مؤكدًا أن هناك ثقة من المستهلك المصري في المنتج المحلي.

