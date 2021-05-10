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غادة عبد الرازق تلتقي بطليقها في الحلقة الـ29 من "لحم غزال"

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة اعتراف زوجة "سيد" الأولى والثانية لـ"رحمة" زوجة "أبو نعسة" بأن "غزال" هي من قتله، وحاولت "شوق" أن تجعلها لا تتحدث عن هذا،حيث قررت "رحمة" الذهاب إلى الشرطة والإبلاغ عن "غزال".

و ذهبت "غزال" لمقابلة "أشرف" وفي البداية صفعته على وجهه، وتحدثا معا لإنهاء صفقة المخدرات وظلت "غزال" تهدده بالإنتقام منه.
مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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