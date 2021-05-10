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مواقع إباحية وإدمان المخدرات.. فضائح نجل بايدن تهدد الأمن القومي بأمريكا

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:37 م
هانتر بايدن
هانتر بايدن
دعاء جمال
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على الرغم من أن والده في سدة حكم أكبر البلاد في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن هانتر بايدن لم يستطع التمكن من رغباته وسيطرة الملذات على عقله.

 

فهانتر بايدن هو نجل الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن الذي كسب الانتخابات الأمريكية وأصبح في سده الحكم شهر يناير الماضي.

 

مدمن مواقع إباحية

فخرجت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لتزيد من فضائح نجل الرئيس الأمريكي، حتى أنها وصفته بمدمن المواقع الإباحية.

 

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هانتر أنفق ذات مرة 11400 دولار في ليلة واحدة في أحد النوادي الخارجة في نيويورك.

 

ولم يقف نجل الرئيس الأمريكي عند هذا الحد بل إنه أيضا كان قد  أنفق أكثر من 21 ألف دولار على موقع إباحي واحد للبالغين.

 

مدمن مخدرات

وأشارت الصحيفة البريطانية أيضا إلى أن هانتر بايدن غرق في مستنقع من المخدرات والشراب والفساد الأمر الذي بدوره جعله عرضة لمحاولات ابتزاز محتملة عن طريق مئات الوثائق والصور على جهاز الكمبيوتر المحمول الذي حاول إصلاحه في أحد المتاجر.

 

وأوضحت "ديلي ميل" أن نجل الرئيس الأمريكي، تخلى عن جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كنز دفين من المواد شديدة السرية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الخاصة لوالده وأرقام هواتفه المحمولة، حيث اختار حماية جهاز MacBook Pro الخاص به، المليء بما وصفه خبير تكنولوجيا المعلومات، بأنه "كابوس للأمن القومي" و "مادة ابتزاز كلاسيكية"، بكلمة مرور واحدة بسيطة: Hunter02.

 

وأخذ "هانتر بايدن" الجهاز إلى متجر لتكنولوجيا المعلومات في الشارع الخلفي في ديلاوير في إبريل 2019 لإصلاحه، لكنه لم يعد لاستلامه.

 

فيما تضمنت المواد، التي لم يتم تشفير أي منها أو حمايتها بأي شيء أساسي مثل المصادقة الثنائية، رقم الهاتف المحمول الشخصي لجو بايدن وعناوين البريد الإلكتروني الثلاثة الخاصة بالإضافة إلى أسماء وكلائه في الخدمة السرية.

 

بالإضافة إلى ما سبق، أرقام الهواتف المحمولة للرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري وتقريباً كل أعضاء حكومة الرئيس السابق باراك أوباما، وقاعدة بيانات اتصال تضم 1500 شخص من بينهم الممثلة جوينيث بالترو ومغني كولدبلاي كريس مارتن والمرشح الرئاسي السابق جون كيري ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه.

 

المستندات الشخصية بما في ذلك جواز سفر هانتر ورخصة القيادة وبطاقة الضمان الاجتماعي وبطاقات الائتمان وكشوف الحسابات المصرفية، وتفاصيل مشاكل هنتر المتعلقة بالمخدرات والجنس ، بما في ذلك 21000 دولار تم إنفاقها على "كاميرا حية" و "صور سيلفي" له وهو يشارك في علاقات غير شرعية.

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