Advertisements

الفجر كلينك/ نصائح لتغذية الطفل الصائم خلال شهر رمضان (فيديو)

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
إعداد: منى صموئيل تصوير: عبير أحمد
Advertisements
تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة الأطفال على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتورة راندا درويش، زميل طب أطفال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

وتوضح الدكتورة "راندا درويش"، خلال الفيديو تأثير الصيام على للأطفال، كالآتي:

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 21 ساعة

لابورتا يتخذ قرارًا ناريًا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد الأوروبي يستقر على مكان نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

الشرطة وحي المقطم يداهمان كومباوند آب تون كايرو بسبب مخالفات البناء والاجراءات الاحترازية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك والمعلقين وتشكيل الفريقين

منذ حوالي 3 ساعات

مؤشر جديد لاقتراب الزمالك من ضم ساحر الأهلي السابق

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فشل عودة نيمار.. برشلونة يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
08:08 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:44 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

04:30 م

الاتحاد الأوروبي يستقر على مكان نهائي دوري أبطال أوروبا

09:30 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق