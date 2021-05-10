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الحلقة الـ 28 من "نسل الأغراب".. عساف يُهدي جليلة ذهب الأغراب

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول غضب "غفران" أمير كرارة بعد علمه باستعداد "جليلة" مي عمر للزواج من "عساف" أحمد السقا، ثم يقوم بمعاتبة صورتها على سبي طلبها للعودة إليه بالرغم من أن قلبها مازال منشغلاً بـ"عساف"، وبعدها يقوم بالقاء صورتها على الأرض، ويخبر شقيقه "سعادة" محمد مهران أنها جاءت إليه في الحبس، وطلبت منه أن تعود إليه لكنه رفض من أجل الحفاظ على كرامته، وأن قلبه كان يتقطع ويلومه بعدما رفض الرجوع إليها، فيخبره أنه أخطأ عندما اختارها وعندما تركها بدون إيذاءها بعد اختيارها لغيره، وأنه أخطأ مرة أخرى عندما قرر أن يفتح قلبه لها، وينهار من البكاء، ويأمر "غفران" شقيقه بأن يوقف قتل "علي".

تذهب "دهب" نجلاء بدر إلى "غفران"، وتطلب منه أن يتزوجها لكي يُكيدها، فيرفض، وتحدث مشاداة كلامية بينهما انتهت بصفعه بالقلم على وجهها.

إخبار "جليلة" لشقيقها العمدة "حسيب" بأن سبب قبولها للزواج من "عساف" هو أنه قام بخطف ابنها" سليم"، وهددها بقتله إذا لم توافق على الزواج منه، فينفعل عليها، ويخبرها أنه لابد من إبلاغ "علي"، فترفض، وتخبره بأنها لا تضمنه، وأنها عندما ترجع ابنها سوف تقوم بقتله.

فاجئ" عساف"جميع الحاضرين بإحضاره لذهب الأغراب، وذلك لكي يكون مهر "جليلة" مي عمر.


مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

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