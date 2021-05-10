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إنتر ميلان يخطط للتخلص من نجمه
الإثنين 10/مايو/2021 - 09:59 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت
تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يدرس التخلص من أحد نجومه في فترة
الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد
موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان يخطط للتخلص من التشيلي أرتورو فيدال
نجم خط وسط الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأفاد
الموقع الإيطالي بأن إنتر ميلان سيستمع للعروض المقدمة من أجل فيدال البالغ من
العمر 33 عاماً.
وأوضح
الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يرغب في التخلص من فيدال من أجل تخفيض فاتورة
رواتبه علماً بأن النجم التشيلي ارتبط في الآونة الأخيرة بالإنضمام إلى مارسيليا
الفرنسي.
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