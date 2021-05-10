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الحلقة الـ 28 من "نسل الأغراب" عساف يبدأ رحلته في الانتقام بمقتل سليم

الإثنين 10/مايو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول طلب"بكري" عماد زيادة من "عساف" أحمد السقا أن يعطيه نصف مليون جنيهًا مقابل كتابته لعقد الأرض، وإلا سيقتل زوجته "جليلة".

ذهاب "جليلة" مي عمر لقصر "عساف" أحمد السقا، وفور دخولها للقصر تتصل بإبنها، لكنها تجد أن هاتفه مازال مغلقًا، فيخبرها بأنه سيصل لوالده بعد دقائق.

ويخبرها أن قلبه قد امتلأ بالغل بعدما علم أنها تزوجت من "غفران" في فترة حبسه، وأنه اختار أن يصبر لكي يصل ليوم اخذ الحق، الذي وصل إليه حاليًا، وتخبره أنه فور وصول لنجلها لوالده سوف تقوم بقتله لكي يموت على يد من أحبته.

وتنتهي الحلقة بوصول "سليم"أحمد داش مقتولاً لوالده "غفران" أمير كرارة.



مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

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