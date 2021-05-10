30 دقيقة.. الشباك بيضاء بين الأهلي والزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

لا يزال التعادل السلبي يسيطر على الـ30 دقيقة الأولى من مباراة الأهلي أمام الزمالك في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وخلال هذه الدقائق كانت الأفضلة الهجومية لفريق الزمالك حيث أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي فريقه من استقبال أي هدف بعدما تصدى لكرة خطيرة من محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي.





ويواجه الأهلي نظيره الزمالك حاليا على ستاد القاهرة في القمة 122 والتي تقام ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



